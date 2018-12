Un Barça a mig gas torna a sentir el plaer de la victòria i recupera el lideratge

El Barça va guanyar (2-0) al Vila-real al Camp Nou i torna a sumar de tres en tres després d'haver lligat un dels darrers sis punts en joc i s'omple de combustible en la seva lluita per al lideratge, allargant el seu baix rendiment en el joc però deixant la porteria a zero després de 12 jornades, gràcies als gols de Piqué i Aleñá, un a cada part. Després de la derrota davant el Betis (3-4) i l'empat contra l'Atlètic (1-1), el Barça va recuperar el camí del triomf però no el del bon futbol com ja va passar a Holanda, contra el PSV, a la Lliga de Campions (1-2). Per alegria de Ter Stegen, almenys sí que va reprendre el camí de la fiabilitat, malgrat cedir el protagonisme en una dolenta segona part. Amb tot, el Barça suma 28 punts i és líder de Primera Divisió després que el Sevilla de Pablo Machín es deixés dos punts ahir al vespre a Mendizorrotza contra l'Alabès (1-1)

Leo Messi i Dembélé van aportar la poca espurna ofensiva que van oferir els d'Ernesto Valverde i Piqué va treure el perfil més seriós regalant al seu porter Ter Stegen una nit verge després d'11 jornades seguides encaixant. El central, de fet, també es va haver d'encarregar de marcar un gol a l'altra porteria, amb una rematada de cap després d'un servei de cantonada. Aleñá va aprofitar els seus pocs minuts per acabar amb el suspens en el 2-0, al límit del temps.

A causa de les sensibles baixes, Valverde va repetir l'onze del partit de Champions, mentre que Javi Calleja va recuperar l'alineació de la Lliga, després de fer rotacions a l'Europa League. El Vila-real es va tancar en la primera part, va deixar despenjat a Gerard Moreno, qui va tenir una pilota al pal, i va gaudir de la potència de Samu Chukwueze. El Barça es va moure amb cura per no regalar pilotes, però es va veure donant passades sense ritme ni intenció. Però de sobte, tot va canviar.

Dembélé es va lluir en les seves retallades i Messi va tenir les millors arrencades, fins que passada la mitja hora el Barça sencer va accelerar les seves intencions. El Vila-real va recular en excés, encara que el càstig li va arribar a pilota parada, amb la rematada de Piqué. No obstant això, la pujada de tensió culer va morir a l'interior del vestidor, mentre que els de Calleja van entendre la necessitat de gaudir més de la pilota.

Manu Trigueros i Pablo Fornals van entrar en joc i el Barça, de mica en mica, va perdre el control del partit. Als grocs els va faltar la rematada, perquè ni van posar a prova Ter Stegen. Piqué la va tenir amb un ex de l'Espanyol, el davanter Gerard Moreno, i de pas el va anul·lar, però ni Bacca ni Ekambi van trobar porteria. A l'hora de la veritat, però, el Barça no va patir, sabent sumar els tres punts sense encaixar cap gol. Un fet que no passava des de la segona jornada, a Valladolid (0-1).

Aleñá, golejador inesperat

Una petita victòria, molt esperada per Ernesto Valverde, segellada per la qualitat de Carles Aleñá, que definia amb qualitat per sobre d'Asenjo i sentenciava el partit. Amb el gol, Aleñá va demanar el seu lloc en un onze ple d'estrelles però que no totes llueixen sempre; com Coutinho, de nou desaparegut. El Vila-real continua submergit i marca amb 14 punts el tall de la zona vermella sent el primer equip que està fora del descens.