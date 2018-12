Continuen els somriures a Fontajau

Shay Murphy, defensada per Astou Traoré, ahir a Fontajau.

Shay Murphy, defensada per Astou Traoré, ahir a Fontajau. david aparicio

L'Spart Citylift Girona tornava a jugar a Fontajau després de tres setmanes sense fer-ho i va complir l'objectiu de no deixar escapar el Gernika i el Perfumerías Avenida, que havien guanyat dissabte els seus respectius partits, i va superar amb claredat l'Ensino Lugo, de l'exgironina Astou Traoré, per 72-49. Va ser un partit que el conjunt d'Èric Surís va deixar pràcticament sentenciat al primer quart.

El parcial incial en els pocs més de quatre minuts de 16-4 feia que l'entrenador visitant hagués de demanar temps mort per l'hemorràgia que li estaven provocant les gironines.

El temps mort no va ser efectiu i l'equip local va encadenar un parcial de 17-0 per posar el 23-4 al marcador. L'Uni va voler deixar encarrilat el partit en el primer quart i al final dels primers 10 minuts ja dominava per 19 punts (31-12), amb una genial Rosó Buch que va acabar el partit amb 20 punts i 26 de valoració.

Va tardar l'Uni a anotar en el segon quart. No va ser fins passats tres minuts i mig. Però el cert és que les gallegues tampoc van aconseguir retallar distàncies en aquest període de temps i només van fer 4 punts (33-16).

Núria Martínez feia un triple que col·locava el 42-20 a falta de poc menys de tres minuts per al descans. No anotarien gaire els dos equips en el que restava de quart, però l'Uni va marxar als vestidors amb una diferència de 25 punts (47-22).

En la represa les gironines van arribar a guanyar de 30 punts (55-25), i el conjunt visitant tampoc donava símptomes de millora, sobretot gràcies a una genial defensa de les de Surís. Les gallegues no van arribar a estar mai a menys de 20 punts de diferència en tota la segona part. De fet, al final del tercer parcial l'avantatge seguia sent de 25 punts per al conjunt de Fontajau (63-38).

El partit es va encallar en els últims 10 minuts, amb moltes errades per part dels dos equips, que van fer que entre tots dos equips només anotessin 20 punts, amb un parcial que va ser de 9-11, i el marcador final va quedar amb 72-49. Un últim tram de partit en el qual Surís va poder fer rotacions pensant en els següent compromisos.