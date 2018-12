El Salt encadena la seva onzena derrota consecutiva i continua a la cua

El canvi d'entrenador encara no ha pogut capgirar la dinàmica de resultats del Salt, que ahir va encaixar la desena derrota consecutiva a la lliga, la segona amb Oriol Verdés a la banqueta, i s'enfonsa una mica més a la cua de la classificació a la Lliga EBA. Els saltencs no guanyen des de la primera jornada, a la pista del Calvià, i ahir el Salou no va perdonar a la segona meitat un equip local que havia arribat al descans per davant en el marcador (40-36).

El Salt només va poder anotar 8 punts en tot el tercer quart i això el va obligar a anar a remolc del Salou fins al final. Els visitants van acabar guanyant per 16 punts (62-78) amb Jamal Barksdale destacant amb 22 punts i 8 rebots, i 29 de valoració.