El Sevilla es deixa el primer lloc a Vitòria

L'Alabès va frenar ahir la bona dinàmica del Sevilla a la Lliga i el va fer caure del primer lloc, tornant el lideratge al Barça. Els bascos es van avançar a la primera part gràcies a un gol de l'asturià Jony. El Sevilla va navegar durant força minuts fins que l'entrada de Pablo Sarabia a la represa va suposar un canvi dràstic al partit. De les botes del mitjapunta madrileny va néixer l'acció de l'empat. Seria Ben Yedder qui remataria una centrada de Sarabia. Al final, el partit va embogir i podria haver guanyat qualsevol dels dos equips.

Durant els primers compassos va ser l'Alabès el que va intentar portar el control del joc, mentre que el conjunt andalús esperava ordenat i amb una pressió en tres quarts de pista que impedia avançar els locals. La millor ocasió va ser per a l'Alabès amb un xut llunyà de Duarte que va posar a prova els reflexos de Vaclík, que va desfer en dos temps un llançament que es va enverinar. Ben Yedder va respondre dos minuts després, en l'única ocasió clara del Sevilla, però va rematar fora davant Pacheco. Al minut 37, els de Abelardo van obtenir el premi a la seva bona primera meitat amb un gol de Jony Rodríguez, que va aprofitar la picardia de l'argentí Jonathan Calleri. El gol va ser molt protestat pels jugadors i la banqueta del Sevilla que reclamava fora de joc de Calleri.

A la represa, el Sevilla va fer un pas endavant amb Sarabia i Promes al camp. Precisament una acció per la dreta de Sarabia va acabar amb l'empat de Ben Yedder, que es va avançar a la defensa. El Sevilla no es va conformar amb l'empat i va estar a punt de culminar la remuntada amb un cop de cap de André Silva que va estar a punt d'entrar per lesquadra de Pacheco, que va enviar la pilota a córner.