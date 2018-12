Suècia, Noruega, Romania, illes Fèroe i Malta, rivals d'Espanya

La selecció espanyola de futbol s'enfrontarà a Suècia, Noruega, Romania, illes Fèroe i Malta en el Grup F de la fase de classificació per a l'Eurocopa del 2020, segons els resultats del sorteig que es va celebrar ahir al Centre de Convencions de Dublín, i pugnarà per un dels dos bitllets que donen accés al primer campionat continental multiseu. Espanya, que formava part del bombo 1, ha esquivat el principal escull del sorteig, Alemanya, que formava part del bombo 2. Així, li tocarà viatjar dues vegades a la península escandinava per enfrontar-se a Suècia i a Noruega, i una altra vegada al nord d'Europa per mesurar-se amb illes Fèroe.

A més, els de Luis Enrique Martínez es creuaran amb Romania, una de les seus d'aquest campionat i que dirigeix l'exjugador del Getafe, Alabès i Atlètic Cosmin Contra, i amb Malta, recordada per l'històric 12-1 que va donar la classificació a Espanya per a l'Eurocopa de 1984. D'aquesta manera, Espanya afrontarà una fase de classificació nòrdica, amb l'ajuda a més que les noves normes de la UEFA impedeixen que es disputin partits al març als països amb hiverns més freds.

El seleccionador espanyol, Luis Enrique Martínez, ha destacat el «complicat» grup de la fase de classificació per a l'Eurocopa 2020, amb «viatges llargs», i ha explicat que encara que ja ha provat 32 jugadors encara «en seguiran venint més». «És un grup complicat, perquè sobre el paper un pot pensar que per ser cap de sèrie pot ser favorit, però després cal demostrar-ho on és realment difícil, que és al terreny de joc», va assenyalar en declaracions a Teledeporte després del sorteig celebrat ahir al Centre de Convencions de Dublín.

Després de la disputa de la fase de classificació, que es desenvoluparà de març a novembre de 2019, les dues primeres seleccions de cadascun dels grups accediran de forma automàtica a l'Eurocopa 2020, que comptarà amb 12 països amfitrions. Entre ells Espanya, amb Bilbao com a seu. «Que una d'elles sigui a Espanya, en aquest cas Bilbao, ens encanta».