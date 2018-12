Bàsquet Girona: Optimisme per a la segona volta

La victòria de dissabte a la pista del Múrcia va servir per tancar la primera volta del Bàsquet Girona amb l'equip recuperant un lloc entre els sis primers de la classificació de LEB Plata, que, al final de la segona volta, servirà per determinar els equips que lluiten per jugar el play-off i els que corren perill de baixar a Lliga EBA. Una línia vermella, jugar la segona meitat de la temporada en el grup de dalt, que és l'objectiu marcat pel president del club, Marc Gasol, des de principi de temporada. L'arribada de Jordi Trias i, tot i ser menys llaminer a ulls del gran públic, la recuperació de les molèsties físiques dels dos bases, Nil Angelats i Sergi Costa, han permès al Girona oblidar la ratxa de quatre derrotes consecutives (Almansa, Azuqueca, La Roda i Villarobledo) per tancar la primera volta enllaçant dues victòries: contra el Vic, en el dia que Trias va debutar amb un impactant 46 de valoració, i davant un Múrcia que arriba al partit líder i jugant-se el bitllet per a la Copa LEB Plata.

«Hi va haver moments d'inseguretat i desconfiança, però ara que hem recuperat la bona dinàmica de resultats espero que l'equip es vagi sentint millor sobre la pista», analitzava Quim Costa després de la victòria a Múrcia amb l'esperança que haver tallat la ratxa de derrotes «ens permeti una major fluïdesa i jugar un bàsquet una mica més ràpid del que ara estem aconseguint fer». El veterà entrenador badaloní se centra en el joc i en recuperar sensacions perquè la millora del bàsquet de l'equip s'acabi convertint en bons resultats. Unes victòries que el Bàsquet Girona no necessita només per assegurar el seu lloc entre els sis primers, objectiu primordial, sinó per passar a la segona fase arrossegant els millors resultats possibles. El poc habitual en lligues professionals sistema de competició de LEB Plata fa que a la segona fase valguin tots els resultats de la primera amb què segueixis competint. És a dir, per exemple, ara mateix el Bàsquet Girona és sisè amb un balanç de 6 victòries i 5 derrotes, però en l'hipotètic cas que al final de la segona volta els sis primers siguin els mateixos sis equips que ara, d'aquests onze resultats, el Bàsquet Girona n'arrossegaria cinc: 2 victòries (Alacant i Múrcia) i 3 derrotes (Almansa, Villarobledo i Azuqueca).

La segona volta començarà per al Bàsquet Girona aquest dissabte a Fontajau, a les set de la tarda, contra l'Alacant del base gironí Quique Garrido, que, en part gràcies a la victòria gironina a Múrcia, ha acabat la primera fase com a líder i jugarà la Copa de LEB Plata davant el Zamora (líder de la conferència Oest).