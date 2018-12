Eurocup L'Uniao Sportiva visita avui Fontajau (19.30)

La victòria de la setmana passada a la pista del Gernika va deixar l'Spar Citylift Girona classificat per a la segona ronda de l'Eurocup, però els dos partits que falten per acabar la primera fase serviran per determinar en quina posició accedeixen les gironines de cara a tenir el factor pista en les eliminatòries (de moment són el tercer millor equip de la primera fase). Avui, el modest Uniao Sportiva portuguès visita Fontajau: «Són un equip incòmode que juga diferent del que estem acostumats i que, tot i no haver guanyat encara, ningú els ha derrotat trencant el partit», va avisar ahir el tècnic Èric Surís.