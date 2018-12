La versió erràtica de l´Uni també guanya partits

L'Spar Citylift Girona continua invicte a l'Eurocup i, si una complicada carambola de resultats no acompanya una derrota per molts punts de l'Uni la setmana vinent a Hongria, les gironines tenen un lloc assegurat entre els vuit millors equips de l'Eurocup estalviant-se així la primera de les eliminatòries del mes de gener. Això és la millor notícia del partit d'avui, a banda de la confirmació que l'Uni també sap guanyar partits sense jugar bé,

En el pitjor partit, de llarg, que s'ha vist aquesta temporada a Fontajau, l'Spar Citylift Girons ha hagut de superar una inexplicable posada en escena (4-17 en el minut 4) per acabar suant fins al final del partit per derrotat l'Uniao Sportiva portuguès que no és, precisament, una potència del bàsquet continental. Un triple de Núria Martínez a dos minuts del final posava l'Uni deu punts per sobre en el marcador per primer cop en tot el partit (58-47). Aquí les portugueses ja han tirat la tovallola (65-51).