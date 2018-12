El ciclista sabadellenc de l'Sky és un habitual de la Costa Brava, on se sol entrenar habitualment, i ha escollit Palamós com a escenari de la seva marxa ciclitsta, la Wearedlax-gran fondo David de la Cruz, que es disputarà el 5 de maig vinent. Hi haurà tres recorreguts possibles de 119 quilòmetres, 167 i 219.