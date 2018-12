L'expresident del Barça, Josep Lluís Núñez va ser enterrat ahir al matí a Barcelona en una cerimònia a l'església de la Mare de Déu de la Bonanova on van assistir un bon grapat de personalitats històriques i actuals del club. No hi van faltar l'extècnic Louis Van Gaal així com els exjugadors Kluivert, Puyol, Archibald o Víctor Muñoz, entre altres.