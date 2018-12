El Flammes Carolo francès rescindeix el contracte de la bescanonina Queralt Casas

Queralt Casas està en el mercat. L'escorta de Bescanó s'ha quedat sense equip després que el Flammes Carolo francès, per qui va fitxar aquest estiu, ha decidit rescindir-li el contracte per equilibrar la seva plantilla amb l'arribada d'una jugadora interior: Géraldine Robert. «Sempre hi ha alguna cosa bona en el mal. No em puc creure quanta gent em dona suport i m'estima. No puc respondre tots els missatges, però moltes gràcies», va escriure Casas a les seves xarxes socials després que el club de Charleville-Mézières anunciés la decisió de prescindir dels seus serveis tot i que no estava fent mals números: 11 punts i 3 rebots per partit a la lliga francesa i sent la jugadora més valorada de l'equip a l'Eurolliga.

Els problemes a la lliga francesa, on el Flammes Carolo porta dues victòries i cinc derrotes, ha portat el tècnic, Romuald Yernaux, a moure peça apostant per la veterana de 37 anys Géraldine Robert (millor jugadora de la lliga el 2013 jugant amb Montpeller). «Prescindir de Queralt Casa no era una opció que volguéssim fer, però hem de canviar alguna cosa per intentar crear estabilitat», va dir en declaracions al diari L'Ardennais després de la derrota del seu equip contra Perfumerías Avenida de dimecres en el que Queralt Casas ja no va jugar.

Lliure de contracte, Queralt Casas passa a ser una jugadora molt interessant i no li faltaran ofertes. Després de sortir del Segle XXI, l'escorta de Bescanó va jugar a Lliga Femenina amb Mann-Filter de Saragossa i Rivas abans de marxar a Turquia (Galatasaray) i trobar l'estabilitat a la lliga francesa que s'adapta molt bé al seu estil de joc. Abans de fitxar aquest estiu pel Flammes Carolo, Casas havia jugat al Nantes i al Landes.