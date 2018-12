Isco i Asensio es reivindiquen en una nova golejada al Melilla

El Reial Madrid va gaudir d'una plàcida tarda al Santiago Bernabéu amb una golejada (6-1) davant el Melilla, liderada per Isco i Asensio –amb dos gols cadascun– per reivindicar la seva situació a l'equip blanc i resoldre el pas als vuitens de final de la Copa del Rei, el qual ja estava més que encarrilat després del 0-4 de l'anada.

El partit va ser un pati d'esbarjo per a Isco i Asensio, els dos grans protagonistes de la tarda. El malagueny es va agradar amb dos golassos des de fora de l'àrea i el balear en va marcar dos més i va regalar el tercer al planter Javi Sánchez. Tot eren missatges per a un Solari que va veure la reinvindicació de dos dels seus jugadors amb més talent. El Madrid es va afegir així a la llista de possibles rivals del Girona com també ho van fer ahir Llevant, Sporting, Betis i Athletic.