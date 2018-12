Per a l´Olot, la millor defensa és un bon atac

«Els davanters guanyen partits, els defenses guanyen campionats», va dir en el seu moment John Gregory, entrenador anglès que va dirigir l'Aston Villa a finals dels 90 i el Derby County i el Queens Park Rangers a principis del 2000. L'objectiu de l'Olot no és guanyar el campionat però sí que ha basat el seu bon inici de lliga en la solidesa defensiva.

El conjunt dirigit per Raúl Garrido només ha encaixat 13 gols en les primeres 15 jornades de lliga. Tan sols l'Hèrcules ha encaixat menys gols (9) i el Barça B ha rebut els mateixos que els garrotxins. La temporada passada, l'Olot, dirigit per Martin Posse fins a la jornada 15 i per Garrido la resta del curs, a aquestes alçades de la temporada era penúltim a la classificació i havia encaixat 19 gols, sis més dels que ha rebut fins ara. Només el Deportivo Aragón, amb 31, i el València Mestalla, amb 23, n'havien encaixat més. Carles Mas, un fixe a la defensa olotina aquesta temporada i també la passada, creu que «la millora defensiva ha estat causada per diversos factors. Un dels nostres objectius és encaixar el mínim de gols i aquest és un treball de tot l'equip».

Revisant aquestes dades fa la sensació que l'Olot ha de ser un equip que aposta per jugar replegat i buscar fer mal al contraatac, però més aviat és tot el contrari. Els garrotxins tenen un estil basat en la possessió de l'esfèrica i el joc posicional i ofensiu, fet que fa pensar que el gran mèrit de l'equip de Garrido és defensar tenint la pilota. «Sempre busquem tenir la possessió. En el partit contra el València Mestalla vam sortir molt replegats i no ens va sortir bé, així que vam decidir que no renunciaríem a la nostra manera de jugar i estem contents perquè estem sent sòlids darrere sense cedir la iniciativa al rival", valora el defensa banyolí.

Al bon nivell defensiu de l'equip també s'han d'afegir dos factors més a part del bon rendiment col·lectiu de l'equip i de la proposta de Garrido: la gran tanca que té l'Olot a la porteria, Xavi Ginard, i l'arribada aquest estiu d'un nou líder a la defensa, Alan Baró, que ha tornat a casa després de dos anys a l'A-League australiana. «Tenir un jugador com l'Alan, amb aquesta experiència, és una ajuda. Està rendint molt bé. En Xavi també ens ha salvat en algunes jornades i gran part del mèrit dels pocs gols que hem encaixat és seu», assegura Carles Mas.

La seguretat defensiva de l'Olot ha estat un factor clau fins ara en la bona temporada que estan fent els de Garrido i pot ser un factor determinant en els propers tres partits de lliga, ja que s'enfrontaran a tres dels equips que menys gols fan de la categoria: Ebro (11 gols a favor), Ejea (12) i Teruel (10).