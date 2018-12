«Veure l´Akasvayu estava bé, però venir a Fontajau a gaudir de com creix un projecte nou és molt atractiu»

El Bàsquet Girona rebrà demà, dissabte, el líder de LEB Plata, l'Alacant del base gironí Quique Garrido, en el retorn de l'equip entrenat per Quim Costa a Fontajau després de la victòria de fa dues setmanes contra el Vic, amb l'impactant debut de Jordi Trias (46 de valoració), i sobretot l'inici del que va semblar el despertar de la que ha d'acabar sent la futura afició del club creat per Marc Gasol. Contra el Vic, per primer cop, un partit del Bàsquet Girona va reunir més d'un miler d'espectadors. I això ho noten els jugadors. Tant els que no han vist mai el pavelló ple, com els que hi han jugat (Trias), com els que, de petits, van seure les grades veient jugar el seu ara president amb l'Akasvayu i ara són ells els protagonistes a la pista. «Contra el Vic es va notar molt la gent que hi havia la grada; jo, de petit, ho havia viscut des de l'altre costat, a la graderia, en l'època Akasvayu i també amb el Sant Josep a LEB Or i ara ho puc fer des de la pista», explica el base gironí Nil Angelats, que viu la seva primera temporada al club en el seu retorn al bàsquet gironí després de set temporades fora acumulant experiències com el debut a l'ACB amb el Manresa –tres partits amb Jaume Ponsarnau l'any 2012 i quatre amb Pedro Martínez dues temporades més tard–, moltes hores de vol a Lliga EBA i una aventura a la segona divisió alemanya amb el Licher Basket. «Sent de Girona formar part d'aquest projecte m'ha creat molta il·lusió, tornar a jugar a Girona després de tants anys i, a sobre, amb un projecte d'aquesta magnitud i amb l'ambició que hi ha és molt bonic», explica Angelats, que s'ha adaptat molt bé a LEB Plata rendint a bon nivell tot i una lesió que li va fer perdre's un parell de partits en una baixa que l'equip va notar.

Després de dues victòries consecutives, contra el Vic i a la pista del Múrcia, el Bàsquet Girona rep demà l'Alacant en un partit en el qual, per a Nil Angelats, no li falten al·licients. «És un partit molt atractiu, perquè van líders i és un equip fet per pujar de categoria i, a més, torna aquí un gironí com en Quique Garrido», diu el base nascut a Girona, que convida els aficionats gironins a acostar-se demà a Fontajau: «És molt divertit veure partits d'alt nivell, com jo havia fet de petit en l'època ACB, però també engresca molt venir ara a Fontajau i veure com va creixent un projecte com aquest des de l'inici; pot ser molt atractiu veure com creix aquest projecte de mica en mica i gaudint del trajecte i el camí que estem fent».



El llibre d'estil de Quim Costa

Nil Angelats encaixa bé en el bàsquet intens que vol Quim Costa –«agressiu, ràpid, amb defenses dures per sortir de pressaamb la pilota i fer que tots participem del joc»– i té clar que pot ser un bon camí, «a la llarga i amb molt treball», per aconseguir els objectius de club. «És molt interessant perquè s'involucra tots els jugadors, no busquem que un jugador faci vint punts per partit, sinó que intentem que cada jugador generi un avantatge de 0,1 segons perquè al final un jugador tingui un segon per fer un tir alliberat, un tir sol», explica Nil Angelats sobre el bàsquet que intenten fer a l'equip.