El Bàsquet Girona s´aferra al seu bon moment de joc per continuar creixent

La confirmació del fitxatge de Jordi Trias ha marcat un abans i un després per al Bàsquet Girona que, potser de manera inconscient, està començant a perdre la por. Després d'un inici de curs irregular, els homes de Quim Costa han aconseguit dues victòries seguides i avui, contra l'Alacant (19:00), Fontajau) buscaran la tercera. Ni el fet que el rival sigui el líder de la categoria els espanta, perquè la setmana passada el Múrcia era el primer i va ser una joguina en mans dels gironins. «Tenim l'ànim d'intentar mantenir la dinàmica actual i oblidar definitivament els lapsus que havíem patit durant tres o quatre partits. Portem dos triomfs consecutius i volem assolir el tercer», presumeix el tècnic del Girona, que pot comptar amb la totalitat de la seva plantilla per al partit d'aquesta tarda. «Fa dues setmanes que no tenim lesions i això ens reforça perquè ens permet treballar amb les millors condicions per moure'ns en la línia adequada».

El Girona, amb un balanç de 6-5, viu en la sisena posició i comença a idealitzar una estabilitat que amb Jordi Trias sembla que pot arribar més aviat que tard. El Vic (79-68) i el Múrcia (58-71) ja han començat a patir l'alliberament d'un col·lectiu que espera haver oblidat del tot els malsons. Fontajau podria viure una molt bona entrada després de la bona resposta del públic en l'últim partit. «Desitgem que avui es vegi una de les nostres millors versions. Contra el Vic, es va notar massa a la primera meitat que jugàvem amb angoixa. En els segons 20 minuts, ens vam treure un pes de sobre; psicològicament vam estar bé i això es va traduir en el marcador».

A l'Alacant, que suma vuit victòries i tres derrotes, hi juga el base gironí Quique Garrido. No té cap altre objectiu que lluitar per l'ascens. «És un equip ideat per estar a dalt, és dels pocs que van completar una plantilla de manera ràpida, contractant jugadors que l'any passat van ser puntals a la categoria. Destaca més pel seu potencial físic que pel seu talent i per a nosaltres, trobar-nos contra un equip de musculatura és complicat. En aquest sentim, patim certes carències, però plantarem cara», assegura un Quim Costa que lluitarà per un nou triomf.