Denis Suárez entra a la convocatòria

Després del seu bon partit dimecres contra la Cultural Lleonesa en què va aconseguir marcar dos gols, el mitjapunta gallec Denis Suárez ha entrat a la llista de convocats pel partit d'avui. L'exjugador del Vila-real va assegurar al final del partit de Copa del Rei que no era feliç amb la seva situació. «No sóc feliç perquè no jugo, que és el que vull. Treballo per jugar i, si no ho faig, ja veurem què passa», assegurava. Amb contracte fins el 30 de juny del 2020, el futur de Denis Suárez podria passar per buscar una sortida el mes que ve quan s'obri el mercat d'hivern. Si no, s'haurà d'esperar a l'estiu.