Derbi de clar color blaugrana

El Barcelona ha golejat a l'Espanyol (0-4), en el RCDE Stadium, i s'ha endut un derbi on el gran protagonista ha estat l'argentí Lionel Messi, que ha tingut una actuació estel·lar.

El '10' blaugrana ha marcat dos gols de falta (en el minut 17 i en el minut 65), però hauria pogut fer-ne diversos més.

Han completat la llista de golejadors el francès Ousmane Dembélé (min. 26), qui ha culminat amb un xut de rosca una assistència del mateix Messi, i l'uruguaià Luis Suárez (min. 45), en jugada personal.

Fitxa tècnica

Espanyol: Diego López; Javi López, Óscar Duarte, David López, Didac; Marc Roca, Darder (Granero, min. 74), Víctor Sánchez, Hernán Pérez (Leo Baptistao, min. 59); Borja Iglesias i Melendo (Sergio García, min. 63).

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Rakitic (Denis Suárez, min. 82), Vidal; Dembélé (Coutinho, min. 68), Messi i Suárez (Munir, min. 79).

Gols: 0-1, min. 17, Messi; 0-2, min. 25, Dembélé; 0-3, min. 45, Suárez; 0-4, min. 65, Messi.

Àrbitre: Del Cerro Grande (C. Madrileny). Groga per Didac (min. 79) per part de l'Espanyol.

Estadi: RCDE Stadium, 24.037 espectadors.