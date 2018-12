Mor Nandu Muñoz, un dels primers regatistes gironins en completar la volta el món a vela

Nandu Muñoz, un dels pioners de la vela oceànica al nostre país, ha mort aquesta setmana. Metge de professió, era el comodor del Club Nàutic l'Escala.

Nascut a Girona, estiuejava amb la seva família a l'Escala, població on va aprendre a navegar i on va acabar fixant la seva residència.

Quan tot just acabava la carrera de Medicina es va enrolar en un projecte apassionant: formar part de la tripulació del Licor 43, el primer vaixell espanyol en participar a la Whitbread (precursora de la Volvo Ocean Race), la regata que feia la volta el món. En aquell vaixell hi havia altres gironins, com Joaquim Coello, que era el patró. Muñoz era el metge a bord, però també el fotògraf i el cronista de l'experiència. Durant prop d'una dècada, Nandu Muñoz es va dedicar a la vela de forma intensa i va participar a la Whitbread de 1989, aquest cop a bord del Fortuna Extra Lights.

Establert a l'Escala, allà hi tenia la seva consulta, però a l'hivern, quan la feina baixava, buscava alternatives laborals, gairebé sempre vinculades al mar. Va ser director mèdic de la Barcelona World Race, metge en el vaixell-hospital Esperanza del Mar i en un creuer francès que feia viatges a l'Antàrtida, però també va arribar a assistir equips del Ral·li Dakar.