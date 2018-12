Que la rialla es mantingui

El Santoña (35-25), el Villa de Aranda (27-25), el Zamora (27-27), el Zarautz (29-23) i el Novás (35-32) han patit la màgia del Blanc-i-Verd, que avui es tornarà a vestir de gala per presenciar el darrer partit del Bordils al costat de la seva gent en aquest 2018. Serà a les 19 h i al davant hi tindrà l'Alacant, el cuer de la Lliga amb només quatre punts. Però els homes de Sergi Catarain saben que hauran de suar per guanyar, perquè res els hi ha caigut mai del cel. Tot el que han assolit en aquest meravellós trajecte ha estat per mèrits propis. I ni la visita del darrer classificat serà una excepció, per més que la lògica pugui dir que sumar els dos punts és més a l'abast que mai. Tampoc va amb el caràcter del Bordils això de donar res per fet, malgrat que el partit es jugui al Blanc-i-Verd, l'escenari de tantes i tantes tardes d'alegria.

Després de la important victòria contra el Novás de fa dues setmanes, vèncer avui suposaria un nou impuls cap a la tan estimada permanència. «El partit és molt complicat perquè el rival té una plantilla de molt nivell, amb diversos jugadors que han competit durant diferents temporades a la Lliga Asobal», confessa Catarain, que menciona els homes més perillosos dels alacantins. «Compten amb en David Cuartero, un extrem que ha jugat 15 anys a l'Asobal; en Juan de Dios Linares, un lateral esquerrà d'1,95m que el curs passat formava part del Port Sagunt, també a l'Asobal; l'Ander Iriarte, que estava al Zamora... El grup és molt bo i té qualitat, però van entrar en una dinàmica molt complicada. L'arribada de Fernando Latorre, el nou entrenador, a la banqueta els ha donat un aire nou i estic segur que ens exigiran la nostra millor versió».

L'Alacant, malgrat arribar en l'última posició, va guanyar el passat cap de setmana contra el Palma del Rio (24-19). La desena posició del Bordils, gràcies als nou punts que ha lligat al Blanc-i-Verd, signifiquen un marge que permet ser feliç. «Tenim la virtut d'arribar a final d'any sense angoixes i nervis, vivim amb tranquil·litat i això sempre és bo. No negaré que necessitem que arribin les vacances perquè volem recuperar jugadors com en Sergi Mach, que fa temps que està fora de l'equip, a causa d'una lesió complicada de recuperar a l'espatlla».

Abans d'acabar el 2018, el Bordils visitarà la pista del Cisne, actual tercer classificat, amb la maledicció que l'acompanya lluny de casa, on encara no ha puntuat. «Si podem guanyar avui i sabem competir la setmana que ve, serà un final d'any que ens servirà per arrencar amb molta força el 2019». Arnau Palahí, que va completar el darrer entrenament, podrà formar part de l'equip. Adrià Fornes i Carles Pou entraran a la llista. «Desitgem marcar el ritme de partit que més ens convingui; ells durant la major part del curs han jugat a un ritme lent i nosaltres tenim la capacitat d'alternar velocitats. Serà clau dominar-ho».