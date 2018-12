El Blanc-i-Verd deixa de ser intocable malgrat l´esforç

Les ratxes no duren tota la vida, però aquest Bordils té motius suficients per sentir-se orgullós. Ahir, malgrat ser inferior a l'Agustinos Alacant, el cuer, durant un període de temps que gairebé el deixa sense opcions, va fregar l'empat però va errar el llançament final (22-23) i per primera vegada, va caure al Blanc-i-Verd aquesta temporada. Va ser un duel estrany i Catarain ja havia advertit del perill visitant, reactivat gràcies a l'aterratge de Fernando Latorre a la banqueta, que ha guanyat els dos partits que ha dirigit. Fins a l'equador del primer temps, el Bordils mantenia el cap ben alt (7-7) però al descans, i gairebé sense saber com, va començar a veure com el partit se li esmunyia de les mans, a causa d'una defensa tova (9-13).

La sortida dels vestidors ho va agreujar tot, perquè el parcial va ser demolidor: 0-6 per assolir un desavantatge de set gols (9-16). El Bordils no podia, però volia. I voler va ser la clau per reactivar a un conjunt que mai es dona per vençut. A còpia de picar pedra davant un bon rival, es va anar acostant al marcador. A 15 minuts del final, Moreno va posar el 16-17 i tot va tornar a començar però com millor ho tenia el Bordils, la fortuna li va girar la cara.

Tres exclusions visitants quan faltaven set minuts va permetre creure en un miracle que s'havia posat molt car (del 18-21 al 20-21). El Blanc-i-Verd empenyia i el cor dels homes de Catarain semblava que seria suficient, però l'últim xut no va entrar i tot es va esfumar.