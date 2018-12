Leo Messi imposa la seva llei

El FC Barcelona es va adjudicar el derbi contra l'Espanyol a l'RCDE Stadium amb un monòleg que va iniciar i va tancar Leo Messi de falta i al que van contribuir Dembélé i Luis Suárez, un repertori ofensiu incontestable per l'amfitrió, superat en tot moment. A la mitja part els blanc-i-blaus ja perdien per un contundent 0-3 i a la represa no van poder sobreposar-se. De fet, van ser diversos els aficionats periquitos que van abandonar el seu seient abans d'acabar el partit. El resultat, a més a més del fort cop, suposa la quarta derrota seguida dels locals en Laliga Santander, confirmant la seva pitjor dinàmica del curs.

L'Espanyol, amb un plantejament lleugerament més defensiu que en anteriors compromisos, va sortir ben plantat enrere. En els primers compassos, els blaugranes no es van acostar amb claredat suficient a l'àrea de Diego López, mentre que l'amfitrió va disposar d'alguna contra molt tímida de Borja Iglesias. La maquinària ofensiva del Barça, tot i no tenir oportunitats diàfanes, empenyia els blanc-i-blaus a la línia de fons. La seva pressió dificultava molt els de Rubi sortir amb la pilota controlada. Al final, va arribar el premi. Una falta des de 20 metres que Leo Messi va enviar enganxada al pal esquerre per signar el 0-1 al minut 18.

Poc després, Luis Suárez va intentar aprofitar-se dels instants de commoció de l'Espanyol, però Diego López va tallar el seu xut a boca de canó. Els locals es van recuperar aviat i Víctor Sánchez va rematar de cap una centrada de Javi López, encara que sense encert.

Al minut 26, els de Valverde van obrir escletxa amb una fuetada creuada d'Ousmane Dembélé. El francès va definir amb gran precisió una vistosa jugada de Messi a la contra, que ho va fer tot bé, però va preferir passar la pilota al seu company. El 0-2 va suposar un cop dur per als blanc-i-blaus.

L'Espanyol no tenia bona pinta. A més a més de la distància en el marcador, cometia imprecisions en zones de risc i tenia serioses dificultats per controlar la pilota. En el 37, el Barça va poder marcar el tercer, tot i que la fortuna es va aliar amb els locals: Rakitic va estavellar la pilota contra el porter i Luis Suárez va enviar el rebuig al pal. El davanter uruguaià, malgrat tot, va esmenar el seu error just abans del descans. El charrúa va arribar fins a la línia de fons i va passar la pilota per sota de les cames Diego López. El RCDE Stadium va emmudir amb el 0-3 i l'àrbitre va xiular el final de la primera meitat. .

L'Espanyol se'n va anar als vestidors enfonsat, però es va aixecar a la represa. No obstant això, Messi es va encarregar de frenar aquesta actitud de soca-rel. L'argentí va dir prou i va clavar el 0-4 en afusellar una altra falta directa al minut 65. Alguns aficionats pericos ja no van aguantar ni un segon més l'actuació estel·lar del «10» i van abandonar el seu estadi abans d'hora. Els blanc-i-blaus intentaven maquillar la seva imatge i Rubi va alinear a més jugadors ofensius. Duarte va marcar el 1-4, però el VAR, després d'una llarga deliberació, el va anul·lar per fora de joc. No era el dia de l'Espanyol, que havia perdut moltes de les senyes d'identitat que l'han col·locat a la zona noble de la taula. El partit s'havia convertit en gairebé un monòleg. L'amfitrió feia molts minuts que havia dit adeu al partit. L'ambient al camp s'havia apagat i el Barcelona jugava sense preocupacions, buscant el cinquè amb les grades cada vegada més buides, que no va arribar.