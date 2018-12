El Llagostera espera continuar col·leccionant alegries al Municipal

Tornar al Municipal és sinònim de felicitat. Els homes d'Alsina han guanyat els 24 punts en joc al costat de la seva afició. Avui, contra el Granollers (16.30 h), buscaran mantenir el lideratge de la categoria. «Portem una dinàmica molt bona, el ple de victòries ens dona molta força. Està clar que com més punts podem assegurar abans d'acabar el 2018, en millors condicions estarem el 2019 per afrontar el tram final de la temporada. Però ara és parlar per parlar perquè podem estar fent números que si no fem la feina que toca, no servirà per a res. Tots els partits són importants i no anirem més enllà del dia a dia», valora Alsina, que té cinc baixes importants: Pitu, Èric, Arimany, Maymí i Cunill. «Preferiria tenir tots els futbolistes disponibles, però les coses són com són i queixar-se no val la pena. A més, tinc plena confiança amb els nois del segon equip. No parlo només del partit contra el Peña Deportiva (1-0, amb un gol de Mario, central del filial), es deixen la pell a cada entrenament i oportunitat que tenen. Sempre responen, estic molt content amb ells. No tinc cap dubte que tenen el nivell adequat per oferir un òptim rendiment quan els necessiti». El Granollers és desè a la taula, però lluny de casa, només ha perdut un partit dels vuit jugats: contra el Santboià (2-1). D'altra banda, Josu Currais ha deixat el club i ha fitxat pel Lahti, de Finlàndia.