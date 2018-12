L'Olot es marca l'objectiu de continuar competint per sumar davant l'Ebre

L'Olot està realitzant una molt bona temporada. Abans de començar la competició semblava difícil de predir que l'equip de Garrido estaria, a la quinzena jornada, vuitè a la classificació amb 19 punts, quatre per sobre del descens. Els olotins encadenen 6 partits sense perdre (1 victòria i 5 empats) i volen continuar amb aquesta dinàmica en el partit d'aquest migdia, a les 12, al camp de l'Ebre. «Nosaltres destaquem per voler guanyar sempre i per jugar a l'atac, però en una lliga tan competitiva com aquesta és important entendre que empatar, en alguns moments, pot ser positiu i en aquest sentit estem sent molt competitius», assegura Raúl Garrido.

Diumenge passat els olotins van patir a casa davant un Alcoià molt sòlid en defensa, però finalment Hèctor Simón va empatar el matx amb un gol de penal al minut 93. Garrido assegura que ja han analitzat els errors de la jornada passada i toca corregir-los davant l'equip de Manolo González. «Serà un partit molt diferent al de diumenge passat. El context és un altre. En l'últim partit no vam aconseguir sortir amb la pilota jugada, ens costava posicionar-nos ofensivament al camp i jugàvem de forma massa arriscada amb el porter». Aquest migdia, els garrotxins es trobaran a davant un equip de característiques similars a l'Alcoià. L'Ebre de Manolo González (en posicions de playout amb 16 punts) destaca per ser un equip sòlid en defensa amb un joc directe i vertical molt agressiu en atac. «Com dic sempre, hem de ser un equip complet perquè no és el mateix jugar al Rico Pérez que al camp de l'Ebre, és el que té la Segona B. Aquesta setmana ens tocarà jugar en un camp petit, amb un equip que practica el joc directe amb un 5-4-1, amb jugadors molt físics i ens haurem d'adaptar a aquest context», descriu Garrido sobre el rival d'avui. Per avui, l'equip de Garrido no podrà disposar de Pep Chavarría i Oriol Pujadas, que van sortir tocats de l'entrenament de dimecres i són baixa per aquest partit. Jaume Pol ha entrat en la convocatòria «perquè està fent passos endavant en la seva adaptació a l'equip», juntament amb Ginard, Sacrest, Aspar, Alan Baró, Carles Mas, Jose, Blázquez, Guzmán, Barnils, Masó, Pedro Del Campo, Héctor, Alfredo, Xumetra, Marc Mas, Nierga i Cosme.