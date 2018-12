Victòria del Bàsquet Girona amb la llei del mínim esforç

El Bàsquet Girona va guanyar a l'Alacant (52-46), líder de LEB Plata en solitari fins ahir, en un partit poc vistós, amb moltes errades i imprecisions, i en el qual els dos equips van estar molt poc encertats en el tir, prova d'això va ser el resultat tan baix. Tot i això, els gironins van aconseguir la seva cinquena victòria consecutiva. Poc feia pensar que al final el marcador seria tan baix, i és que els gironins van sortir com un coet, amb un parcial inicial d'11-0 en els 4 primers minuts, deixant sense segones oportunitats als rivals. No va ser fins passat l'equador del quart que els visitants van anotar la seva primera cistella i a partir d'aquí els alacantins van fer un parcial de 0-10 per retallar distàncies i posar-se a un punt (11-10) al final del quart. Als locals se'ls va fer fosc en l'últim tram de quart, poc encertats en el llançament i en la presa de decisions, i aquesta va ser la tònica de tot el partit. Jordi Trias va ser l'encarregat de trencar el parcial en contra posant el 13-10 al marcador a l'inici del segon quart. El pivot gironí no va estar tan encertat com en altres partits, però va ser el millor dels gironins amb 25 punts de valoració.

En els sis primers minuts del segon parcial, el conjunt de Costa ja s'havia tornat a escapar a set punts (23-16). Però el cert és que als dos equips els costava anotar, i això ho demostra el marcador baix al descans, entre els dos equips no van arribar a anotar 50 punts (26-18).

Les coses van seguir igual pels locals després del descans. En els pirmers sis minuts només havien estat capaços d'anotar sis punts (32-29) i, a més, va aparèixer un altre hàndicap: Angelats es va carregar amb quatre faltes personals. La bona notícia era que els visitants tampoc donaven símptomes d'estar més encertats que els gironins. Va ser un partit que va anar frec a frec llevat del parcial inicial d'11-0, però els gironins mai van anar per darrere el marcador i van acabar guanyant 52-46. És la tercera victòria seguida dels gironins que continuen ferms amb l'objectiu d'estar entre els sis primers.