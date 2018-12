Esther Guerrero aconsegueix l'or en el relleu mixt de l'europeu de cros

La banyolina Esther Guerrero es va penjar ahir la medalla d'or a la prova de relleu mixt del campionat europeu de cros disputat a Tilburg, Holanda. L'atleta de l'equip New Balance va pujar al calaix més alt del podi junt amb els seus companys Solange Pereira, Víctor Ruiz i Saúl Ordónez i per davant de França, que va ser segona, i Bielorússia, tercera.

Esther Guerrero ja sabia què era penjar-se una medalla en un europeu de cros. Un any abans el mateix quartet, amb l'única diferència de Jesús Gómez per Saúl Ordónez, van ser bronze a Samorín, Eslovàquia. Era la primera vegada que es corria aquesta modalitat a un europeu i aquest any s'ha tornat a repetir.

Guerrero va ser l'encarregada de fer el segon dels relleus. En una gran cursa, l'atleta gironina va aconseguir retallar distàncies a la francesa que la precedia i va entregar el testimoni a Víctor Ruiz molt a prop de la primera posició. L'equip espanyol no va aconseguir avançar al francès fins al quart i darrer relleu. Solange Peira va superar a la francesa Geyer-Carles a l'última volta i va creuar la línia de meta en un darrer esprint, tan sols 2 segons per davant de la seva rival.

Amb aquest gran resultat, l'ateta banyolina afrontarà els propers objectius de cara a l'any que ve amb la mirada fixada en l'europeu de pista coberta que es disputarà a Glasgow a principis de març i el munidal a l'aire lliure de Doha a finals de setembre.

Adel Mechaal, vuitè

Adel Mechaal no va poder repetir la gran segona posició de l'edició de l'any passat. L'altleta palamosí, que també va ser bronze a l'edició de l'any 2015, es va haver de conformar amb la vuitena posició final.

Mechaal va començar amb el grup capdavanter marcant un ritme molt fort. A mesura que passaven els quilòmetres va pagar l'esforç inicial i va començar a cedir distància amb els seus rivals. Era el quilòmetre 6 i el podi s'allunyava. Per davant, la baralla es va resoldre en els metres finals de l'última volta. El norueg Filip Ingebrigtsen va mostrar la seva classe i va creuar la línia de meta, seguit del belga Isaac Kimeli i el turc Aras Kaya. Adel Mechaal entrava 31 segons més tard del campió, a la vuitena posició.

Pel que fa a la competició per equips, el palamosí tampoc va pujar al podi, tot i que es va quedar a les portes. L'equip espanyol va ser quart a un sol punt del tercer, Itàlia. Turquia, primera i Gran Bretanya, segona van acabar de completar el podi.