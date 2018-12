L'Olot continua sumant

La Unió Esportiva Olot suma un punt més a L'Almozara i ja encadena set partits consecutius puntuant. Garrido assegurava a la prèvia que «l'objectiu de l'equip sempre és guanyar, però en una lliga tan competida com aquesta a vegades és positiu empatar», per tant, els olotins tenen motius per estar satisfets després d'aconseguir puntuar una jornada més en un camp complicat i davant un equip en línia ascendent com és l'Ebro de Manolo González, que duia dues victòries i un empat en els últims tres partits.

«Ens haurem d'adaptar al context del partit», va insistir Raúl Garrido a la prèvia del partit. I així va ser. Pedro va començar el partit a la banqueta i Barnils va actuar de mitjapunta per guanyar centímetres en atac. Marc Mas tampoc va jugar d'inici i la referència ofensiva va ser Marc Cosme, un altre jugador que, com Barnils, ronda els 190 centímetres. Els olotins no van poder dur a terme el seu joc en un terreny de joc més petit que en els que acostumen a actuar i van optar per buscar en llarg els jugadors més alts de l'equip, en un context molt similar al del partit a Son Malfertit davant l'Atlètic Balears com a conseqüència de les dimensions del camp.

Abans que es complís el primer minut del matx, Xumetra va donar el primer avís amb un xut potent que es va estavellar en el travesser. Aquesta va ser l'ocasió més clara de la primera meitat. Els garrotxins en van tenir una altra al minut 13 amb un remat de cap de Masó després d'un servei de banda que va posar directe a l'àrea José, però la pilota va marxar desviada per sobre de la porteria defensada per Salva.

Els primers 45 minuts van estar marcats per les disputes àrees i les constants interrupcions del joc per faltes i serveis de banda i a la segona meitat no va ser diferent. Transcorreguts cinc minuts de la segona part, Héctor Simón va estavellar una altra pilota al pal amb un xut de falta directa i l'Ebro va fer el seu primer remat entre els tres pals 15 minuts més tard amb una tímida rematada de cap de Tiago en un servei de corner.

No va ser fins al minut 88 de partit quan va arribar la millor ocasió de la segona meitat, també protagonitzada pels olotins. Marc Nierga, que havia entrat al terreny de joc al minut 76, va rebre d'esquenes dins l'àrea i va executar un xut creuat que va passar fregant el pal de la porteria defensada per Salva. Finalment, el partit va finalitzar amb un empat a zero que permet a l'Olot sumar un punt més per mantenir-se a la meitat de la classificació amb 20 punts.

Els de Garrido tindran les dues properes setmanes, a casa, l'oportunitat de sumar de nou de tres en tres davant Ejea i Teruel, dos equips que es troben per sota dels olotins a la classificació.