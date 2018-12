River s´emporta la Copa Libertadores a la pròrroga en una èpica final a Madrid

River Plate es va proclamar anit campió de la Copa Libertadores 2018 al Santiago Bernabéu, en una final històrica que es va endur (3-1) davant el seu veí i rival Boca Junior, a 10.000 quilòmetres de Buenos Aires i gràcies a un gol de Juan Fernando Quintero que va rubricar la remuntada dels «Millonarios» a la pròrroga.

Madrid va coronar al campió d'Amèrica. River va alçar el seu quart títol (1986, 1996, 2015 i 2018) i sens dubte el més especial, un clàssic de l'Argentina i Sud-amèrica, tot i que la revenja de l'anada no va ser en el seu estadi Monumental. Boca es va posar per davant al límit del descans per mitjà de Benedetto, però Pratto va empatar per allargar una mica més la final interminable.

La pròrroga es va torçar a l'equip de Guillermo Fangs Schelotto, amb Barrios expulsat als dos minuts, i River va culminar la seva millora de la mà de Quintero amb el gol del colombià en el minut 109. Un mes després del 2-2 de la Bombonera, en una final exportada a la capital espanyola per la violència que va avergonyir a l'Argentina el 24 de novembre, River va sortir campió.

Boca va ser millor fins que va entrar Quintero a l'altre costat. El colombià, que va brillar en el recent Mundial de Rússia, va donar futbol a River, encallat i sobrepassat per la intensitat rival. Benedetto va fer justícia al descans, però els de Marcelo Gallardo es van apoderar de la gespa blanca del seu estimat senyor Alfredo di Stéfano. El domini total amb un jugador més el va rubricar Quintero amb la seva esquerra i el va barallar fins al final Boca, amb una pilota al pal en la penúltima jugada, abans que el «Pity» Martínez posés el 3-1 sense porter.

Es podria entendre com lògic que, després d'un mes, la revenja de la Libertadores no s'acabaria amb 90 minuts. En caldrien 30 més. Mitja hora que se li va fer molt llarga a Boca, amb Barrios expulsat per començar amb una segona groga per una entrada a deshora. El fons sud del Bernabéu va voler ocupar el seu lloc animant Boca de manera incondicional, fins que Quintero va treure la seva esquerra per al 2-1. Boca Juniors, amb Tévez, va buscar a la desesperada aquell punch que el va portar a lluitar pel títol i va tenir l'empat al 120 amb xut al pal de Jara.

Sense porter, amb Andrada buscant l'èpica en el córner, el «Pity» Martínez va tancar el marcador 3-1 en l'última jugada, la qual va posar fi a l'històric dia a Madrid. La capital espanyola, que en temps rècord es va comprometre amb una final històrica entre els dos escuts més grans del futbol sud-americà, va lliurar la «Champions» d'Amèrica a River.