El Sant Pere es retroba amb la victòria

Després de nou derrotes consectiuves en les quals només havien sumat un punt, el Sant Pere es va retrobar amb la victòria davant la seva afició. El conjunt entrenat per Joan Pont va vèncer per 4-0 al Mallorca Toppfotball, últim classificat, en un bon partit de les jugadores groc-i-negre.

Les locals van dominar el partit des del seu inici i se'ls va posar coll avall en la seva primera arribada. Blanca, al minut 5, va marcar el primer gol del matx, i amb l'1-0 s'arribaria al descans, tot i que hagués pogut ser un resultat més abultat pel número d'ocasions que van tenir.

Però just començar la segona meitat, Blanca, de nou, va marcar el 2-0 que va donar molta tranquil·litat a les de Pont, que van veure com Blanca culminava el seu gran dia amb un hat-trick. La juvenil Àsia, va posar el 4-0 en el marcador, en un gran partit del Sant Pere que va poder proposar el seu joc.

El segon triomf de la temporada per les altempordaneses fa que continuïn en la tercera posició per la cua, però la victòria servirà per afrontar el següent compromís amb seguretat. L'equip entrenat per Joan Pont visita el camp del Pallejà, penúltim classificat amb 4 punts, per mirar de sumar la primera victòria lluny de casa.