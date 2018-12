El Sarrià rema amb força per mantenir-se líder i s'imposa a l'Esplugues

La Unió Esportiva Sarrià demostra setmana rere setmana que vol fer un pas endavant, signant bons números aquesta temporada. Per això, tampoc va fallar ahir davant l'Esplugues. Els homes de Pere Coll van superar fàcilment als barcelonins amb una nova victòria (20-31).

El conjunt de Sarrià va tirar de jugadors com Guillem Lozano i Oriol Teixidor, que van prendre la iniciativa de cara a la porteria rival, per arribar a la mitja part amb una diferència de 4 gols (14-18). Anant per davant a tots els parcials, els de Coll ho van tenir fàcil per allargar distàncies i continuar amb la bona ratxa segellant una nova victòria 20-3.