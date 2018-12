El calongí Txema Villalobos torna al ral·li Dakar fent de copilot d´Isidre Esteve

Isidre Esteve va assegurar ahir a l'acte de presentació del seu equip per al pròxim Ral·li Dakar 2019 que «com més difícil sigui el Dakar, millor» ja que assegura que aquí és on l'equip treu el seu màxim. Per afrontar el repte, Isidre Esteve tornarà a comptar amb el suport incondicional del seu copilot, el calongí Txema Villalobos, el seu mecànic de confiança, David Pigem, i la seva parella i preparadora física, Lidia Guerrero. «Formem un gran equip, acumulem més experiència i segur que serem més eficaços per superar els imprevistos. Ja tenim moltes ganes de començar»,va reconèixer el pilot en la presentació oficial del Repsol Rally Team celebrada a Madrid.

Pel que fa al Repsol Ral·li Team, Isidre Esteve creu que han d'estar contents perquè tenen un equipàs: «Fem el que ens agrada, correm curses i estem amb els millors. Quan la gent em diu que ara ve el més difícil, el Dakar, jo dic que no, que ara ve la bona. Aquest és un equip diferent i tot això està fet amb una il·lusió tremenda. No anem al Dakar a participar, anem al Dakar a competir, a guanyar».

Esteve és un pilot ambiciós, amb ganes de més. «Quan visualitzes on vols arribar, és més fàcil fer-ho, fa més qui vol que qui pot. La força és tota la gent que vol arribar a dalt com vull fer-ho jo», va declarar el pilot català.

Un Dakar intens, difícil i complicat és el que espera l'equip de Repsol per al pròxim 2019. « No és Bolívia o l'Argentina i hem de treure el màxim de la carrera. Totes les dunes del Perú fan que el recorregut sigui molt més dur. Nosaltres esperem un Dakar difícil, complicat, sobretot la primera setmana. Un Dakar difícil, exigent, però us dic una cosa, com més difícil sigui, millor per a nosaltres, aquí és on l'equip treu el seu màxim», va assegurar Esteve.