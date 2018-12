L'Uni-Avenida de diumenge serà el primer partit de la història de la lliga arbitrat per tres dones

Diumenge al vespre (20.00) el pavelló de Fontajau acollirà un dels partits que més esperen cada temporada els aficionats de l'Uni. L'Spar Citylift Girona rebrà el Perfumerías Avenida, l'equip que l'ha vençut en cinc finals consecutives comptant Lliga i Copa, en un partit que, derrotes inesperades o gestes del Gernika a banda, pot acabar sent determinant per ser el primer cap de sèrie a la Copa o, mirant bastant més enllà, per tenir avantatge de pista en el play-off. Un partit transcendent entre un rival que només ha perdut un partit, l'Uni, que va caure a la Seu d'Urgell, i un altre, Avenida, que es manté invicte. Un partit atractiu que, a sobre, tindrà el seu apunt històric perquè serà el primer de la història de Lliga Femenina-1 dirigit per tres dones.

Les madrilenyes Asunción Langa i Sara Peláez i la gallega Laura Piñeiro seran les tres àrbitres del partit de Fontajau en una competició, la màxima categoria del bàsquet femení estatal, que compta amb tres àrbitres en cada enfrontament des de principi d'aquesta temporada després que l'any passat es provés a la Copa. Langa, Peláez i Piñeiro seran la primera tripleta femenina a Lliga Femenina-1, però, només dos dies més tard, el dimarts de la setmana vinent (18 de desembre), l'empordanesa Yasmina Alcaraz també formarà part d'una altra tripleta històrica de dones àrbitres: la primera que dirigirà un partit de LEB Or. Serà un Valladolid - Castelló, a la ciutat castellana i Alcaraz xiularà al costat de la gallega Paula Lema i l'aragonesa Elena Espiau.

L'Avenida, contra Xargay

Abans del partit de diumenge a Fontajau, Uni i Avenida tenen compromisos europeus. Les gironines marxen aquest matí cap a Budapest, perquè acaben la primera fase de l'Eurocup a la pista del Gyor amb el primer lloc del seu grup a la butxaca i només pendent d'acabar invicte per tenir la millor posició possible en el rànquing de cara al factor pista en les eliminatòries. En canvi, a l'Eurolliga, el Perfumerías Avenida no tindrà el desgast de viatjar, jugar demà a Salamanca, però, per contra, haurà de jugar contra un dels millors, sinó el millor, en competència amb l'Ekaterinburg, equip del continent: el Dinamo de Kursk de la gironina Marta Xargay. El seleccionador espanyol dirigeix una plantilla de luxe on, a més de Xargay, brillen noms com la nord-americana Breann Stewart (millor jugadora de la WNBA aquest estiu), la seva compatriota Tina Charles, Sonja Petrovic, Anna Cruz...