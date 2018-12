Agònica victòria del Bàsquet Girona a Menorca

A LEB Plata ningú regala res encara que sigui el Bàsquet Girona i disposis d'un jugador tan determinant com Jordi Trias. L'equip de Quim Costa ho ha pogut comprovar aquest vespre a Maó on ha hagut de remar fins als darrers segons del partit per encadenar la seva quarta victòria consecutiva (62-64).

En un partit molt tens, amb els dos equips defensant fort, i el públic del pavelló de Bintaufa pressionant els àrbitres, el Bàsquet Girona ha guanyat el cara o creu final contra un Menorca ha arribat a anar due punts per sobre en el marcador a poc per acabar el tercer quart (52-42). Els gironins han anat retallant distàncies a poc a poc i, a 12 segons del final, i després de dos tirs lliures de Nil Angelats (62-63), el nord-americà del Menorca Richard Pauck ha desaprofitat l'opció de decantar el partit. Després, Angelats ha anotat un tir lliure més per fer pujar en el marcador del 62-64 final.