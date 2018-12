«Aparcar» l´Avenida i guanyar a Hongria

Diumenge, el Perfumerías Avenida visitarà Fontajau en una d'aquelles cites que els habituals de Fontajau esperen amb delit i que, al mateix temps, porten molts més espectadors al pavelló dels fidels de cada partit. «El partit del cap de setmana és un clàssic, però l'hem d'aparcar i ja pensarem en l'Avenida des de dijous», deia ahir anant cap a Hongria un Èric Surís que, conscient que el partit de diumenge és molt llaminer, tant per als aficionats com per a les mateixes jugadores, vol enfocar el vestidor en el partit d'aquesta tarda a la pista del Gyor (19.00, TVGi en que l'Spar Citylift Girona, ja classificat com a primer, vol tancar aquesta fase de grups de l'Eurocup amb el millor balanç i average possible.

Acabar entre els vuits millors equips de la primera fase de l'Eurocup té un premi immediat: saltar-se la primera eliminatòria del mes de gener, però, encara que l'Uni això ja ho té gairebé assegurat, fins i tot perdent avui, acabar el màxim amunt en el rànquing està premiat en tenir el factor pista en les eliminatòries successives. De moment, l'Spar Citylift Girona és un dels únics quatre equips que segueixen invictes: Montpeller (amb un average de + 137), Cukurova (+116), Uni (+97) i Tarbes(+47). Hi ha cinc equips més que només han perdut un partit - Gorzow, Galatasaray, Wisla, Enisey, Szekszard i Miskolc-, però les que tenen millor average són les russes de l'Enisey amb +67. «La nostra primera ambició és certificar la presència en el Top 8, que és veritat que ho tenim a prop, però, més enllà d'això, com a Uni Girona sempre anem a guanyar tots els partits i com que hi ha tercers equips implicats hem de tenir respecte a la competició i a l'esport sortint a guanyar», apuntava Surís fent referència que Gyor i Gernika es juguen el segon lloc del grup i la classificació per a les eliminatòries. «El Gyor necessita guanyar i això les fa més perilloses; és un equip molt millorat, van canviar d'entrenador, i les seves americanes han fet un pas endavant sobretot Rashanda Gray, que és una pivot molt dominant», explica el tècnic sobre l'equip hongarès on juga l'ex-Uni Artemis Spanou i que a la primera volta va perdre clarament a Fontajau (78-58).

La darrera jornada de l'Eurocup s'allarga fins demà, quan precisament juguen els altres tres equips que es mantenen invictes, i per tant l'Spar Citylift Girona encara haurà d'esperar unes hores per saber de quina eliminatòria sortirà el seu rival a la següent ronda. Aquesta segona eliminatòria de play-off es jugarà el 24 de gener i l'1 de febrer. La primera, que l'Uni evitarà, és el 3 i el 10 de gener.