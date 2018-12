El Barça manté el tipus gràcies a Dembélé i les aturades de Cillessen

Barça i Tottenham van signar taules anit al Camp Nou en la darrera jornada de la fase de grups de la Lliga de la Campions. Tot plegat, en un partit en què Ousmane Dembélé es va presentar a temps i més despert que mai marcant un excel·lent gol, i on també els anglesos, que van anar a remolc durant molts minuts, van salvar els mobles amb una diana salvadora de Moura al tram final que els classifica per las vuitens de final.

Hi va haver revolució al Barça però Ernesto Valverde va optar per la via conservadora. Sense Riqui Puig, l'esperança de molts blaugranes, però amb Miranda de titular al lateral esquerre i Aleñá a la medul·lar al costat d'Arthur, que tornava d'una lesió. Uns canvis que no van afectar gaire, ja que Dembélé es va guanyar aviat la redempció de la seva afició. No va fer tard, sinó que va accelerar com mai per arribar aviat a la seva cita amb el gol. El segon a la Lliga de Campions i novè de la temporada per al francès, que haurà estat castigat pel club per arribar tard a dos entrenaments, l'últim aquest diumenge, però que al camp no ha tingut càstig.

Dembélé es va despertar a si mateix, al seu equip i a un Camp Nou confiat, de baixa assistència i molts aficionats anglesos a les graderies. El gal va robar una pilota al centre del camp, es va escapolir com una gasela amb una passada llarga per a ell mateix, va burlar la pressió de Harry Winks i va rematar amb l'esquerra enganyant Lloris cap al fons de la porteria.

Malgrat no ser un partit brillant del Barça, els de Valverde van poder marxar amb un 2-0 al seu favor al descans però Philippe Coutinho va enviar el seu xut al pal després de marejar dins l'àrea fins a tres defenses del conjunt rival. També ho va provar Ivan Rakitic, aquesta vegada jugant de pivot defensiu, però Lloris va estar atent. Ja en la segona part, Coutinho va calcar la seva jugada i va tornar a estavellar la pilota a la fusta.

Però qui realment necessitava guanyar era el Tottenham. Que el PSV, que no s'hi jugava res, s'avancés al Giuseppe Meazza de Milà amb un gol de Lozano abans del quart d'hora, va fer que els de Pochettino es relaxessin. Potser un pèl massa. Encara que amb homes com Eriksen, Alli, Son i Kane tenien tan poder ofensiu que van obligar que Cillessen, un habitual a la banqueta o en les cites a la Copa, es convertís en el millor futbolista del Barça. Un porter a l'ombra de Ter Stegen que sempre sol complir amb nota quan li toca jugar.

L'holandès anava camí de convertir-se en el veritable botxí del Tottenham, però no va poder fer res davant del tret a boca de canó de Lucas Moura quan el partit ja s'enfilava cap a la seva recta final. Abans, havia salvat tots els mobles, sobretot en un mà a mà amb Son que va treure amb el peu esquerre.Cillessen va detenir tots els xuts, no només del coreà, sinó també els de Kane o Eriksen. Al final, el marcador del Camp Nou no es va moure. Tampoc a Itàlia, on l'Inter va aconseguir empatar, però va ser incapaç de capgirar el resultat davant un rival que acabaria jugant amb un parell de juvenils al camp. Passa el Barça com a primer de grup. Segon ho fa el Totteham, mentre que els interistes se'n van a l'Europa League.