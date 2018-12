L'Atlètic ofereix la seva versió més gris i cedeix el lideratge al Dortmund

En el pitjor moment, l'Atlètic de Madrid va deixar escapar el lideratge, una posició de privilegi que li hauria permès accedir als vuitens de final amb el factor camp a favor. Sí, passarà a ronda, però l'equip de Diego Simeone ho ha fet finalment com a segon de grup. Això vol dir que jugarà la tornada a fora i que l'entitat dels possibles rivals serà molt més gran. Ahir en feia prou igualant el resultat del Dortmund, però no se'n va sortir. Els alemanys es van desfer amb certa solvència del Mònaco (0-2), mentre que l'Atlètic va ser incapaç de guanyar al camp del Bruges, on va cedir un empat (0-0). Correcte primer temps dels matalassers, però mala segona meitat en què fins i tot el conjunt belga s'hauria pogut endur la victòria. A banda del Porto (primer) i Schalke (segon), també es van classificar el Paris Saint-Germain i el Liverpool. El conjunt francès va golejar l'Estrella Roja a Belgrad (1-4) i va aconseguir el bitllet per als vuitens com a líder del seu grup. Els anglesos, de la seva banda, van patir per superar el Nàpols (1-0), que es conformarà amb l'Europa League.