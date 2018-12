L'Uni acaba invicte la primera fase de l'Eurocup

Impoluta primera fase de l'Spar Citylift Girona a l'Eurocup. Sis victòries en sis victòries i la classificació per a la segona fase de la competició amb l'aval de ser un dels tres millors equips de la competició (al costat del Villenueve francès i el Cukurova turc que juguen demà) després de la nova, i convincent, victòria d'aquesta tarda a la pista del Gyor (56-78). Les hongareses es jugaven el bitllet per a la segona fase i només han pogut aguantar vint minuts (34-34), perquè l'Uni els hi ha passat literalment per sobre en el tercer quart (0-12 de sortida i 4-27 en el parcial del període). Una diferència que ja s'ha mantingut fins al final del partit.

Shay Murphy, amb 19 punts, i Nadia Colhado, amb 16, han estat les màximes anotadores en la victòria gironina (56-78) que deixa l'Uni amb un balanç de sis victòries i cap derrota (averarge de +119) que, com a mínim, les deixarà com a tercer millor equip de la primera fase. Demà, un cop acabin tots els partits de la jornada, l'Spar Citylift Girona coneixerà els dos equips que s'enfrontaran per ser el seu rival en la segona de les eliminatòries del mes de gener. Les gironines s'estalviaran la primera gràcies a la seva impecable fase de grups.