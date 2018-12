Quim Costa: «Tres victòries consecutives? El passat és passat»

L'arribada de Jordi Trias ha estat oli en un llum per al Bàsquet Girona, que, amb el veterà pivot a la plantilla, ha encadenat tres victòries consecutives provocant que, a l'entorn de LEB Plata, tothom vegi ara el projecte presidit per Marc Gasol com un aspirant a lluitar pels primers llocs de la categoria. «El passat és passat, de la mateixa manera que quan perdíem intentàvem refer l'ànim, oblidar-nos de les derrotes i corregir errors; ara ens hem d'oblidar que hem guanyat i encarar el partit de Menorca mirant endavant i no endarrere», explica Quim Costa parlant del partit que el Bàsquet Girona jugarà aquest vespre a Maó contra el Menorca (20.00) en una jornada entre setmana de LEB Plata per a la qual el veterà tècnic badaloní té el dubte del pivot Alfons Alzamora, amb problemes musculars.

«El Menorca és un equip amb jugadors experimentats que saben molt bé el que es porten entre mans», apunta Costa sobre els balears, que, després d'un inici amb dubtes, sembla haver-se recuperat sobretot al seu pavelló de Binfauta («una pista complicada i difícil»). La setmana passada, però, els balears van perdre a la pista de l'ara líder, Múrcia, per un ajustat 84-80 amb un bon nombre dels seus homes clau: el base Hernández, els veterans pivots Matalí i Orfila, Richard Pauck...