Europa continua sense tenir secrets per a l´Spar Citylift

Impol·luta primera fase de l'Spar Citylift Girona a l'Eurocup. Sis victòries en sis partits i la classificació per a la segona fase de la competició amb l'aval de ser un dels tres millors equips de la competició (al costat del Villeneuve francès i el Cukurova turc que juguen demà) després de la nova, i convincent, victòria d'ahir a la tarda a la pista del Gyor (56-78). Sense cap derrota i un average de +119 punts, les gironines tenen molts números d'acabar com el tercer equip del rànquing. Avui, un cop acabin tots els partits de la jornada, l'Spar Citylift Girona coneixerà els dos equips que s'enfrontaran per ser el seu rival en la segona de les eliminatòries del mes de gener. Les gironines s'estalviaran la primera gràcies a la seva impecable fase de grups i no tornaran a jugar un partit de l'Eurocup fins al dimecres 24 de gener.

Pel que fa al partit d'ahir a Gyor, l'Spar Citylift Girona va saber aguantar molt bé l'embranzida de les hongareses a la primera meitat amb una Lexie Brown espectacular, 17 dels 34 punts del seu equip abans del descans, per trencar el partit amb un parcial de 0-12 a l'inici del tercer quart. Amb deu punts de desavantatge en el marcador, el Gyor va veure que la classificació per a la segona fase cada cop se li posava més costa amunt i ja li va costar tornar a jugar al mateix nivell que a la primera meitat. I, si a la primera meitat havia estat Nadia Colhado qui més havia destacat en atac per les gironines (12 punts davant el nou mal partit, com a Fontajau, de Reshanda Gray), en el tercer quart varen ser les exteriors de l'Uni les que varen colpejar un cop i un altre la cistella hongaresa. Shay Murphy, Keisha Hampton, Rosó Buch... i l'equip d'Èric Surís que arribava al final del tercer guanyant de 23 punts (38-61). El parcial del tercer, impressionant.

El xàfec havia estat massa dur perquè el Gyor pogués aixecar el cap en el darrer quart. Al final, victòria gironina per 56-78 a l'espera d'avui conèixer el nom dels dos possibles rivals i del llaminer partit de diumenge contra el Perfumerías Avenida a Fontajau.