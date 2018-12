El Girona sua a Menorca per mantenir la ratxa

A Menorca fa anys que no tenen ni bàsquet ni futbol en una categoria professional i, per això, l'ascens a LEB Plata és seguit de propa a l'illa com un tren cap a tornar a treure el cap en el mapa de l'esport estatal. Un seguiment que comporta que ahir, en un dimecres laborable, més d'un miler de persones fessin cap al pavelló construït a corre-cuita en un estiu quan fa anys el Menorca va pujar a l'ACB, per intentar empènyer el seu equip fins a la victòria contra el que es considera el nou equip a batre de la categoria: el Bàsquet Girona de Jordi Trias. I la veritat és que gairebé ho aconsegueixen. Els gironins varen mantenir la seva ratxa de quatre victòries seguides des de l'arribada del veterà pivot, però la d'ahir va ser la més agònica. L'encert en els tirs lliures de Nil Angelats va acabar donant la victòria en el frec a frec final a un Bàsquet que havia arribat a anar perdent per 10 punts a poc per acabar el tercer (52-42). Al final, 62-64 en un partit tens, amb defenses dures, molts contactes, i continuats diàlegs entre jugadors i àrbitres.

Després d'un bon primer quart, 10-22, el partit va entrar en el fang. I enmig de tants contactes i, a sobre, davant un equip que disposa de molts pivots grans (Matalí, Orfila, Poyatos...) el Bàsquet Girona va patir molt. En els primers sis minuts del segon quart, els gironins només van anotar 2 punts quedant-se a remolc en el marcador fins a arribar a la màxima diferència local (52-42). Els gironins, però, no van perdre la cara al partit. La cinquena falta de Matalí va fer mal al Menorca i, a poc per acabar, un triple de Nil Angelats empatava el partit a 56. En el cara o creu final, el base gironí va ser clau amb la seva seguretat en els tirs lliures. Al final, 62-64.