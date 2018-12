El Madrid encaixa la pitjor derrota europea de la seva història al Bernabéu

El Reial Madrid va protagontizar ahir la pitjor derrota de la seva història, com a local, en les competicions europees perdent 0-3 davant el CSKA de Moscou en la sisena i última jornada de la fase de grups en la Lliga de Campions.

L'equip de Santiago Solari, que ja estava classificat per a vuitens de final com a primer de grup, va certificar el seu pitjor resultat a Europa en un partit on va merèixer millor sort, sobretot a la primera meitat. No obstant això, la seva falta d'eficàcia va donar vida als russos, que van prendre l'estadi Santiago Bernabéu. Fins ahir, la pitjor derrota dels blancs a Europa, com a local, datava del 20 de març de 1991, quan l'equip dirigit per Alfredo Di Stéfano va caure davant un altre equip rus, l'Spartak de Moscou, per 1-3. Aquella nit va començar marcant Butragueño, però els visitants es van emportar el botí de Chamartín.