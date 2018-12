Salamero i Deu no seguiran a la base de la FE Palamós

El Palamós i el seu entorn és una capsa de sorpreses. Si fa poques setmanes, la Fundació Esportiva Palamós anunciava que l'entrenador del Palamós C.F., Javi Salamero, assumia també les funcions de coordinador del futbol base, ahir va transcendir que l'extècnic del Llagostera B ja no farà la doble funció perquè el club que dirigeix Joan Pau Pérez ha decidit destituir-lo. A més a més, la mateixa Fundació també cessa a Albert Déu de les seves funcions com a director esportiu del futbol base palamosí, tot i que Déu, patró de la Fundació, hi continua vinculat realitzant d'altres funcions. Salamero que no fa ni dos mesos que era al càrrec va acceptar la funció de coordinador del futbol base de la Fundació en substitució de Gabi Gasca (ara al Llagostera). Javi Salamero explica la seva sortida de la Fundació dient que «el meu acord amb ells era una qüestió d'interinatge després de l'adeu d'en Gabi Gasca perquè «en aquell moment em vaig sentir amb l'obligació moral de donar un cop de mà i ajudar en el que calgués fins que trobessin una persona; a mi personalment em treuen un pes de sobre perquè estic centrat en el primer equip»

La Fundació Esportiva Palamós ha explicat que les tasques que realitzaven aquests dos tècnics les assumirà Quim Calls, fins ara responsable de captació de jugadors del Llagostera.