El Botas turc apareix en el camí de l'Uni

El Botas Spor turc es perfila com el possible proper rival de l'Spar Citylift Girona en una Eurocup que les gironines, després de ser el tercer millor equip de la primera fase, la deixen aparcada fins al 24 de gener quan s'enfrontaran al guanyador d'una eliminatòria entre el catorzè millor equip de la primera fase (Botas Spor) i el dinovè (MBA Moscou). Sobre el paper, les turques són les favorites contra un equip rus que no compta amb cap jugadora estrangera. En la primera fase, el Botas ha estat segon del seu grup, rere les seves compatriotes del Cukurova (contra qui van sumar les seves dues úniques derrotes), mentre que les russes s'han classificat per ser un dels millors tercers després de quedar per darrere de Galatasaray i Torun.

La base nord-americana Jewell Lloyd és la seva màxima anotadora a l'Eurocup amb més de 17 punts de mitja per partit i també destaquen jugadores com l'aler romanesa, Claudia Cuic, abans coneguda com Claudia Pop, amb experiència a la lliga espanyola en equips com el Gernika abans de passar per Wisla Cracòvia o l'Universitat d'Istanbul. També tenen un paper important la pivot nord-americana Elisabeth Williams i l'hongaresa Tijana Krivacevic.

A la lliga turca, el Botas ocupa el quart lloc per darrere de Cukurova, Hatay i Fenerbache amb un balanç de sis victòries i dues derrotes per davant d'equips com Besiktas o Galatasaray. En canvi, a Rússia l'MBA Moscou és sisè lluny en una lliga de 10 equips.

Abans de tot això, però, l'Uni podrà deixar aparcada l'Eurocup fins al 24 de gener i centrar-se en una lliga en què té un compromís molt estimulant diumenge, la visita del Perfumerías Avenida a Fontajau, i també el no menys important de la setmana vinent contra el Gernika al País Basc i l'estressant final d'any amb dos desplaçaments seguits a Bembibre i a Donostia en la darrera setmana del 2018. Quatre partits que poden marcar molt el camí de l'Spar Citylift Girona en una una lliga en què, de moment, l'Avenida és l'únic equip invicte seguit de les gironines, que van perdre a la pista del Cadí, i del Gernka que va caure en un ajustat partit davant les castellanes.