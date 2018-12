Raúl Garrido només pensa en el partit de diumenge contra l'Ejea

Malgrat que l'Olot té la possibilitat de disputar dos partits consecutius a casa davant dos equips que es troben per sota seu a la classificació (Ejea i Teruel), el tècnic olotí, Raúl Garrido, només vol pensar en el pròxim partit (diumenge a les 16.30, a casa, davant l'Ejea) i anar pas a pas. «Em sembla un error pensar en aconseguir el 6 de 6 en punts en els dos propers partits. Hem d'anar partit a partit i no pensar en més enllà del de diumenge». Sobre els quatre enfrontaments consecutius sense guanyar a casa, Garrido assegura que «no és un tema preocupant perquè malgrat no aconseguir els tres punts l'equip està jugant i competint bé i això és el més important». El tècnic valencià creu que el que seria preocupant és que l'equip no generés ocasions i assegura que en cada partit mostren arguments per creure que, més aviat que tard, tornaran a guanyar a casa. Sobre l'Ejea, Garrido afirma que «és un equip que juga molt directe, és sòlid en defensa i té jugadors molt ràpids a dalt».