El Sevilla sobreviu a Europa abans de rebre el Girona

El Sevilla va segellar ahir amb comoditat la seva classificació per als setzens de final de la Lliga Europa, gràcies a la victòria a casa davant el Krasnodar rus (3-0) durant la sisena i última jornada de la fase de grups, i certificant amb això la primera posició. L'èxit europeu arriba als andalusos abans de rebre diumenge el Girona en partit de lliga, un duel «especial» per al tècnic Pablo Machín.

A Sevilla no les tenien totes i des de feia dies els cinc sentits estaven posats en el duel de Lliga Europa. Però amb prou feines hi va haver emoció. Ben Yedder ho va deixar tot vist per a sentència amb un doblet en els primers 10 minuts. I això que a les grades hi havia una sensació estranya, amb protesta inclosa, després que l'afició conegués la possible venda del club a inversors estrangers. A l'inici de la segona part Banega, de penal, va sentenciar l'equip rus.



La resta de la jornada

Paral·lelament, tant el Vila-real com el Betis també van quedar primers de grup després d'aconseguir resultats positius als seus partits. El Vila-real es va imposar al seu estadi a l'Spartak (2-0) gràcies als gols de Chukwueze i Ekambi, mentre que el Betis va obtenir un empat (0-0) al camp del Dudelange que gràcies als altres resultats també li permet aconseguir el seu objectiu. Un històric com el Milan va quedar fora de la següent ronda en perdre contra l'Olimpiacos (3-1).