El Barça torna a la feina amb la novetat de Malcom, recuperat d'un esquinç

La primera plantilla del Barça va gaudir el dijous d'un dia de descans i no va ser fins ahir que va tornar als entrenaments per començar a preparar el matx d'aquest cap de setmana al camp del Llevant: demà a partir de tres quarts de nou del vespre. La principal novetat va ser la presència del davanter blaugrana Malcom Felipe de Oliveira, que es va exercitar sense problemes.

L'extrem brasiler va patir ara fa nou dies un esquinç al seu turmell dret en el partit de tornada dels setzens de final de Copa contra la Cultural al Camp Nou, un matx en què precisament va fer un dels gols del seu equip. Malcom va començar a realitzar part del treball amb la resta dels seus companys. Al damunt de la gespa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper també es va poder veure Sergi Roberto. El dimecres passat, en l'entrenament del primer equip, es va començar a reintegrar en la dinàmica del grup.

El lateral català s'està recuperant d'un trencament en el semimembranós de la seva cama esquerra que es va produir ara fa unes setmanes, i en el seu cas està afrontant la fase final del seu procés de recuperació.

Ernesto Valverde va dirigir ahir una sessió amb tots els futbolistes del primer planter que té ara mateix a la seva disposició, mentre que també hi va participar el defensa del Barça B, Juan Miranda. Un futbolista que el passat dimarts va jugar el partit de Champions contra el Tottenham a l'estadi. El proper compromís, demà al camp del Llevant. Just en l'escenari on l'equip va encaixar la seva única derrota de la passada temporada a la Lliga.