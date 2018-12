Una gran oportunitat per deixar de ser el cuer a la classificació

Tret de sortida a una setmana que el Peralada-Girona B té subratllada en vermell. Cuer del grup tercer de Segona B amb 13 punts, els de Chicho Pèlach reben avui el Castelló, amb qui comparteixen puntuació, mentre que el proper dimecres s'enfrontaran al València-Mestalla en un matx pendent que en el seu dia es va suspendre. La primera prova, la d'aquesta tarda (16 hores) al Municipal, els empordanesos l'hauran d'afrontar amb la baixa del sancionat Kévin Soni, qui sí podrà estar disponible per al xoc d'entre setmana davant el filial valencianista, un dels altres conjunts que ocupa places de descens.



Un rival que estrena tècnic

No viu pas el Castelló el seu millor moment. Ni de bon tros. Enfonsat a la classificació, tot just aquesta setmana estrenava el seu tercer tècnic de la temporada. Un Óscar Cano que té la difícil tasca de redreçar el rumb de l'equip. A Peralada s'hi presentarà amb baixes importants, com les dels sancionats Eneko Satrústegui i Theo García, a banda dels lesionats Paco Regalón i José Carlos Fernández.