Guanyar a fora comença a ser ja una necessitat

Una relliscada. De les doloroses i, si no s'hi posa remei a temps, de les que poden tenir conseqüències. Així es pot descriure el 22-23 que ara fa una setmana va encaixar l'Handbol Bordils. Derrota de les que fan mal, perquè era al Blanc-i-Verd, però sobretot pel rival: un Agustinos d'Alacant que és un clar rival directe en la lluita per no baixar i que, tot i guanyar, és el cuer de la categoria i un conjunt que ha sumat ben poc en el que portem de temporada. Just a casa és on el Bordils fins ara estava mantenint el tipus perquè la cosa canvia, i molt, quan li toca jugar a fora. Els de Sergi Catarain compten per derrotes els desplaçaments. Tots. Algunes sense discussió i d'altres, com la més recent, d'ajustades i lluitant-ho fins al final. Però al cap i a la fi, sense premi. Per mirar de no repetir l'escena i de situar-se en una posició encara més complicada a la taula (ara els gironins són onzens amb nou punts, ben a prop del descens), la difícil missió no és pas cap altra que la d'intentar pescar algun resultat positiu de Pontevedra. El rival, el Cisne Colegio Los Sauces és sisè i, a part d'això, el tercer conjunt més golejador de tota la categoria.

Precisament «l'alt ritme» de partit que sol imposar el conjunt gallec és el que vol evitar Catarain. Per això serà clau «l'efectivitat» i evitar que la velocitat sigui protagonista. No serà fàcil perquè el Bordils es presentarà amb «una de les pitjors convocatòries de l'any», segons paraules del seu propi entrenador. A les baixes de Combis i Masó s'hi sumen les de Marc Prat (un problema al colze) i Fornés (es va lesionar jugant amb el segon equip). A tot això, Arnau Palahí serà dubte fins a darrera hora i Sergi Mach no és del tot clar que es pugui inscriure. La bona notícia, això sí, és que l'experimentat Masmiquel podrà viatjar. Després d'uns dies «tocats» per perdre amb l'Agustinos i «sorpresos» per «no estar al nivell», els jugadors del Bordils han fet «un tomb a nivell d'ànims» i, segons Catarain, «hem fet bé la feina per guanyar. A Pontevedra no hi anirem només de viatge, sinó a demostrar que volem sumar-hi punts».