Palamós homenatja Josep Crosa, un dels pioners del bàsquet

El bàsquet a Palamós viu una molt bona salut després de més de mig segle de vida i aquesta afirmació quedarà reafirmada demà amb la fotografia de família de tota la base del club. I és que aquest esport a Palamós ja té 57 anys de vida i demà tots els seus seguidors es prepararan per viure una jornada emocionant, emotiva i plena d'activitats, que arrencarà a les 16.00h i l'eix principal de la qual girarà a l'entorn d'una persona que va ser cabdal per explicar la història basquetbolística al municipi: Josep Crosa i Cané, un dels fundadors del Club Bàsquet Palamós més tard refundat com a Club Esportiu Palamós i que va morir el passat mes de maig a l'edat de 76 anys. Demà un grup d'exjugadors del club recordaran la seva figura en una festa plena d'ingredients: parlaments, presentació dels equips de base, el sorteig de la super cistella, partit del primer equip a les 18h i per acabar de completar la festa un sopar de fi de festa. Al llarg de 35 anys, Crosa va ser jugador, entrenador i directiu de l'entitat, esdevenint un dels catalitzadors del bàsquet al municipi.

Amb motiu del seu decés, a finals del passat mes de maig, exesportistes del club van començar a parlar de fer-li algun tipus de reconeixement. Un d'aquests va ser Ramon Sarrinat, exjugador del club, bon amic de Crosa i una persona que té un arxiu històric de fotografies i vídeos del bàsquet palamosí d'un gran valor, com per exemple, imatges de la desapareguda pista que hi havia al costat del camp de futbol del carrer Cervantes. L'any 2006, la trajectòria de Josep Crosa va ser reconeguda i distingida per la Generalitat amb la medalla de l'Esport. Crosa també va ser regidor i directiu del Palamós CF.