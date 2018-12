Últimes entrades a la venda per l'Uni-Avenida

Fontajau registrarà demà al vespre (20.00h) un ple de gom a gom amb més de 5.000 espectadors per veure l'esperat Spar Citylift Girona-Perfumerías Avenida, el gran clàssic de la Lliga Dia. Ahir al vespre amb prou feines quedaven 200 entrades disponibles per al partit, que es poden adquirir a través del web del club a preus que oscil·len entre els 8 i els 15 euros. L'alta demanda de localitats va fer que l'Uni, amb previsió, decidís obrir l'antiga grada jove, que també està pràcticament plena, com la majoria de zones de la instal·lació.

Demà abans del partit, els integrants dels girUNIns seran a l'entrada de Fontajau (19h a 19.30h) per pintar cares amb els colors de l'Uni Girona i repartir enganxines d'aquest grup d'animació fins exhaurir les existències. Al pavelló estaran ubicats al bloc 17, on com és habitual donaran suport incondicional a les jugadores d'Èric Surís.

El de demà contra l'Avenida serà l'últim partit de l'Spar Citylift a casa aquest 2018 perquè tot i que per Nadal la Lliga Femenina no s'atura, l'equip d'Eric Surís tindrà tres sortides consecutives: Gernika (dia 22, 18.30h); Bembibre (dia 28, 20.30h) i Gipuzkoa (dia 30, 18.00h). L'Uni no tornarà a Fontajau fins la tarda de Reis, davant del Mann Filter (18.00). L'Spar Citylift ocupa el segon lloc de la classificació, amb un balanç de 8-1, només superat per l'Avenida, que ha guanyat els 9 partits disputats.