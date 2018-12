Bàsquet Girona-Albacete: mira el partit en directe

Després de sumar la millor ratxa de la temporada amb quatre victòries consecutives, el Bàsquet Girona vol confirmar les bones sensacions aquest migdia (12.00) davant l'Albacete, penúltim classificat. Amb l'arribada de Jordi Trias, l'equip presidit des de Memphis per Marc Gasol i entrenat per Quim Costa sembla haver trobat un bona línia de joc, que s'ha demostrat amb les victòries contra Vic, Múrcia, Alacant i Menorca. Aquesta última, segurament la més patida. Dimecres els gironins van haver de suar per capgirar un partit que se'ls havia posat molt complicat a la pista dels illencs.